Зеленски е обсъдил гаранциите за сигурността на Украйна с Рубио, Хегсет и Уиткоф

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е обсъдил въпроса за гаранции за сигурността на Украйна във видеоразговор с високопоставени американски представители, сред които държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

В изявление той посочи, че Украйна трябва да знае как биха реагирали партньорите ѝ при ново нападение от Русия след мирно споразумение и че Киев и Вашингтон са се договорили да продължат разговорите, за да постигнат "ясно разбиране" относно гаранциите за сигурност.

Той заяви още, че Киев е представил на САЩ актуализирана версия на мирен план. Освен плана в 20 точки рамката за мир ще включва гаранции за сигурност и споразумение за възстановяване на Украйна, добави той.

В коментари пред репортери Зеленски посочи, че САЩ са обсъждали идея за създаване на "свободна икономическа зона" в части от Източна Украйна, от които войските на Киев ще се изтеглят, но че всякакъв вид териториални отстъпки ще трябва да бъдат гласувани на референдум.

