Арестуваха служител на Меджлиса заради обвинение в сексуален тормоз

Властите в Турция са заловили служител на ресторанта на турския парламент (Меджлиса) заради обвинение в сексуален тормоз над младо момиче, което било на стаж в институцията, съобщи в. „Биргюн“.

В изявление на Главната прокуратура на Анкара от днес се посочва, че на 4 декември 2025 г. анкарската полиция е получила сигнал от момиче, което твърди, че е станало жертва на сексуален тормоз по време на стажа си в турския парламент, заради което е започнато допълнително разследване, в рамките на което на 10 декември по обвинения в сексуален тормоз над малолетни е задържано едно лице, което днес е било изправено пред съд и е оставено в ареста, съобщи БТА.

В специално разследване на „Биргюн“ по случая, публикувано по-рано днес, се твърди, че стажантката, която по информация на медията е на 16 години, не е единствената жертва на сексуален тормоз, а по-скоро става дума за системно насилие от страна на няколко служители на Меджлиса, които по думите на друг служител на институцията, цитиран от „Биргюн“, „си избирали момичета, още при пристигането им на стаж“.

От пресслужбата на Меджлиса също потвърдиха, че във връзка с появилите се твърдения вече е започнато разследване, а един техен служител е бил уволнен, информира вестникът.