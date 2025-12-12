Свалени са 90 украински дрона над Русия тази нощ

През нощта срещу петък силите за противовъздушна отбрана свалиха 90 украински дрона над регионите на Русия, от които 63 - над Брянска област, съобщиха от министерството на отбраната на Руската федерация, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана са унищожили 90 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 63 – над територията на Брянска област, 8 БПЛА – над територията на Ярославска област, 4 - над Московския регион, по 3 БПЛА - над териториите на Смоленска и Тверска области и над акваторията на Черно море, по 2 - над териториите на Тамбовска и Тулска области и по един - над териториите на Орловска и Ростовска области", - съобщиха от ведомството, пише БТА.

Местните власти в град Твер съобщиха, че има седем души ранени след украинска атака с дронове, съобщи Ройтерс.