Свалени са 90 украински дрона над Русия тази нощ

1796
Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

През нощта срещу петък силите за противовъздушна отбрана свалиха 90 украински дрона над регионите на Русия, от които 63 - над Брянска област, съобщиха от министерството на отбраната на Руската федерация, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана са унищожили 90 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 63 – над територията на Брянска област, 8 БПЛА – над територията на Ярославска област, 4 - над Московския регион, по 3 БПЛА - над териториите на Смоленска и Тверска области и над акваторията на Черно море, по 2 - над териториите на Тамбовска и Тулска области и по един - над териториите на Орловска и Ростовска области", - съобщиха от ведомството, пише БТА.

Местните власти в град Твер съобщиха, че има седем души ранени след украинска атака с дронове, съобщи Ройтерс.

Военен дрон /илюстративна/

