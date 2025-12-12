7 ранени, включително дете, при украинска атака с дронове по жилищна сграда в Твер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Седем души, включително дете, бяха ранени през изминалата нощ при украинско нападение с дронове срещу руския град Твер, на около 180 км северозападно от Москва, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес.

"В Твер се борим с последиците от падналите отломките от дрон върху жилищна сграда", написа в приложението "Телеграм" временно изпълняващият длъжността областен управител Виталий Корольов. Той посочи, че при атаката са ранени шестима възрастни и дете, а около двадесет души е трябвало да бъдат евакуирани заради щетите, нанесени на сградата, предаде БТА.

Според ТАСС падналите отломки са предизвикали силен пожар в един апартамент, а стъклата на няколко други са били счупени.

Отломки от дрон са паднали и на паркинга на търговски център в Твер, но няма жертви или пострадали, съобщи пресслужбата на областната управа. "Силите на министерството на отбраната унищожиха три дрона на територията на областта", каза областният управител Корольов, цитиран от пресслужбата.

По-рано руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта силите за противовъздушна отбрана са свалили 90 украински дрона, включително три над Тверска област.

Украйна е подложена почти ежедневно на руски бомбардировки по цялата й територия от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Киев от своя страна редовно нанася удари с дронове в Русия, твърдейки, че тяхна мишена са главно военната и енергийната й инфраструктура, отбелязва АФП.

Вчера Русия обяви, че е свалила над 300 украински дрона през - една от най-масираните украински атаки. Стотици полети от летищата в Москва бяха забавени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който се наложи като посредник в украинския конфликт след завръщането си в Белия дом през януари, заяви вчера, че е недоволен от липсата на резултат при преговорите за слагане край на конфликта.