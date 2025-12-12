Италиански медии за оставката на българското правителство

Подадената оставка от правителството на Росен Желязков се коментира днес в италианските новинарски медии, съобщи БТА.

„РАИ Нюз“ пише, че политическата криза в България е настъпила само няколко седмици преди влизането на страната в еврозоната, планирано за началото на 2026 г. Протестите, започнали срещу някои мерки в проекта за бюджета за 2026, прераснаха в масови демонстрации срещу корупцията и злоупотребата с власт. Оставката на коалиция на малцинството, ръководена от десноценстристката партия ГЕРБ, беше обявена броени минути преди в парламента на България да се състои гласуване по вот на недоверие, внесен от опозицията заради лошо икономическо управление и подкрепен от нарастващия обществен гняв заради разпространената корупция.

В сряда в България имаше големи демoнстрации, последвали протестите от миналата седмица, предизвикани от бюджетните планове на правителството, които предвиждаха повишаване на данъците, социалноосигурителните вноски и публичните разходи. Правителството впоследствие оттегли противоречивия бюджетен план за 2026 г. Но междувременно исканията на протестиращите се разшириха, включвайки настояване за оставка на правителството, отбелязва „РАИ Нюз“

Студенти от софийските университети се присъединиха към протеста в София, който според организаторите му в сряда е надминал по численост демонстрациите от миналата седмица и на който са дошли над 50 000 души. Според оценки на медиите, базирани на кадри от дронове, броят на протестиращите в сряда в София дори е надхвърлил 100 000 души.

В центъра на недоволството на протестиращите стои и ролята на българския политик и олигарх Делян Пеевски, който е санкциониран както от САЩ, така и от Обединеното кралство, и чиято партия подкрепяше правителството. Пеевски е обвиняван от опонентите си, че влияе върху политиките на кабинета в интерес на олигархични кръгове, коментира „РАИ Нюз“.

Сега президентът Румен Радев ще даде шанс на най-голямата група в парламента да състави ново правителство. Ако тя не успее, вторият по големина блок ще получи възможност, преди президентът сам да предложи кандидат. Ако всички опити се провалят, президентът ще назначи служебно правителство до провеждането на нови избори. Политическите анализатори предвиждат, че още един парламентарен вот — осми поред от 2021 г. — вероятно ще доведе до също толкова фрагментиран парламент, който ще бъде изправен пред трудната задача да сформира стабилно правителство, коментира „РАИ Нюз“

Новинарската медия „Ти Джи Ком 24“ обобщава кратко, че след протестите срещу корупцията, правителството на България падна.

Медията „Скай Ти Джи 24“ коментира, че в последно време в България се засилиха протестите срещу правителството, обвинявано в корупция и връзки с мафиотски среди. Масови демонстрации бяха регистрирани в София и в много други градове. На последната демонстрация в София в сряда на плакатите на протестиращите пишеше: „Мафиотското правителство свърши!“, „Чашата преля“, „Този път няма да ни излъжат“. Университетски студенти, които излязоха на улицата в шествие, тръгнало от Софийския университет, скандираха: „Ние сме срещу наглостта на управляващите“, „Искаме достойно бъдеще, искаме да останем в България!“, допълва „Скай Ти Джи 24“.

Премиерът Росен Желязков, подал оставка вчера, беше подкрепян от коалиция, съставена от ГЕРБ, социалистите и популистката партия „Има такъв народ“, но нямаше реално парламентарно мнозинство. Подкрепата му беше осигурявана от „Движение за права и свободи – Ново начало“, една от двете партии на турското малцинство в парламента. Тази партия е на Делян Пеевски — централна и противоречива фигура в българската политика, отъждествяван от години като символ на корупцията в страната, пише „Скай Ти Джи 24“.

Преди оставката на кабинета, Бойко Борисов — исторически лидер на ГЕРБ и бивш премиер, обвиняван от българите в злоупотреба с власт и непотизъм — беше обяснил, че правителството е създадено с цел да съпроводи България към влизането в еврозоната от 1 януари. „Едва след 1 януари можем да говорим за рокади, оставки и всичко останало“, беше казал Борисов пред журналисти, припомня италианската медия.

Италианското финансово издание „Соле 24 оре“ пише, че правителството, подало оставка вчера, беше обвинявано от протестиращите в корупция и от съглашателство от мафиотски характер. На площад „Независимост“ в столицата София, където се намират сградите на парламента, правителството и президентството – така нареченият „триъгълник на властта“ – в сряда се стекоха над 50 000 души, за да поиска незабавната оставка на кабинета.

В. „Кориере дела сера“ пише, че в България, антикорупционните протести събориха правителството. Политическата турбулентност настъпи три седмици преди влизането на най-бедната страна в ЕС в еврозоната. Президентът Румен Радев сега ще покани парламентарните групи да опитат да сформират ново правителство. Ако те се провалят – което е вероятно – той ще назначи служебен кабинет, който да управлява страната до провеждането на нови избори, пише изданието.

В. „Фато Куотидиано“ коментира, че оставката на кабинета на Росен Желяков е дошла по-малко от година от идването му на власт. Този обрат настъпи след седмици на протести срещу правителствените икономически политики и неефикасната борба от страна на правителството с корупцията в страната. За България това един много деликатен момент, предвид това че от 1 януари тя влиза в еврозоната. В началото на настоящата година България излезе от политическия застой със съставянето на кабинета на Желязков. Но още тогава политически коментатори смятаха, че неговата крехка коалиция няма да просъществува дълго, коментира изданието.

Изданието „Пост“ пише, че вчера министър-председателят на България Росен Желязков обяви своята оставка и тази на правителството заради масовите антиправителствени протести, продължаващи от седмици. Протестите бяха започнали като реакция срещу някои разпоредби в закона за държавния бюджет, но бързо се разшириха и вече бяха насочени срещу редица системни проблеми в страната, като корупцията и политическия застой, превръщайки се в най-големите и най-многочислени демонстрации през последните години.

Изданието „Вирджилио нотицие“ припомня, че в началото на годината правителството на Росен Желязков беше съставено след избори, последвали четири години на политическа нестабилност, по време на които едно след друго се редуваха слаби правителства, в по-голямата си част технически кабинети. Сега оставката на правителството последва протести, по време на които най-критични към управляващите бяха младите от „Поколение Зет“, организирали шествия и флаш мобове срещу нарастването на фискалния натиск и срещу политическата система, възприемана като застинала и клиентелистка, коментира изданието.

Още вчера италианската новинарска агенция АНСА пък написа, че българският премиер Росен Желязков обяви оставката на своето правителство след по-малко от една година на власт и след серия от протести срещу корупцията в страната. В информацията на АНСА се припомняше, че правителството на Росен Желязков не разполагаше с мнозинство в парламента, но разчиташе на безусловната подкрепа на „Движение за права и свободи – Ново начало“ (ДПС – НН). Агенцията коментираше, че това е една от двете фракции на турското малцинство и че тази партия „е на Делян Пеевски, централна и противоречива фигура в българската политика, обвиняван от години, че е символ на корупцията в страната“.

Италиански медии днес припомнят в отделни информации, че в Италия днес се провежда общонационална стачка срещу проектобюджета на италианското правителство. Това е поредната общонационална стачка в страната тази есен след две стачки през септември и по една през октомври и ноември.