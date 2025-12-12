Русия харчи по 20.9 млн. долара на час за войната с Украйна

Разходите за отбрана на Русия достигнаха безпрецедентните 142,25 милиарда долара между януари и септември 2025 г., съобщава The Moscow Times на 11 декември, цитирайки данни от Янис Клуге, изследовател в Германския институт за международни въпроси на сигурността.

Това представлява 30% увеличение на разходите за военно производство и оръжия в сравнение със същия период през 2024 г. В сравнение с 2023 г. военните разходи на Русия са нараснали с 95%. В сравнение с 2022 г. увеличението е 173%, а с предвоенната 2021 г. - с 295%.

Средно военните разходи на Русия възлизат на 13,2 милиарда долара на месец, или приблизително 43,4 милиарда рубли на ден. Това се равнява на около 19 милиона долара на час разходи за войната.

Значителна част – 59% – от военния бюджет остава класифицирана. През първите три тримесечия на годината отворените разходи за отбрана възлизат на 48,16 милиарда долара, докато класифицираните разходи възлизат на 70,38 милиарда долара. Този „сенчест" бюджет се е увеличил с 39% в сравнение с предходната година и пет пъти в сравнение с предвоенните цифри.

Русия е отделила 44% от общите си данъчни приходи за финансиране на войната, а 39% от разходите на федералния бюджет са предназначени за военни нужди. И двете съотношения поставят нови рекорди.

От началото на войната през 2022 г. руските данъкоплатци са платили приблизително 542 милиарда долара за нея. Тази сума е равна на 24 години от бюджета за висше образование на Русия, 22 години от разходите за здравеопазване и почти 80 години от бюджетите на големи и богати региони като Свердловск и Краснодар.

За 2026 г. руското правителство е заделило 154,8 милиарда долара за „национална отбрана" и 3,91 трилиона рубли за „национална сигурност", което включва разходите за Министерството на вътрешните работи, Националната гвардия, разузнавателните агенции и Федералната служба за изпълнение на наказанията (FSIN). Общо тези сектори ще получат 16,84 трилиона рубли, или 38% от общия бюджет. Това представлява 1,6-кратно увеличение в сравнение с предвоенната 2021 г., когато делът беше 24%.

Въпреки потенциалния дипломатически напредък, Кремъл даде ясно да се разбере, че няма намерение да намалява военните си разходи. Според източник, близък до руското правителство, „амуниции и дронове ще трябва да се произвеждат, макар и в малко по-малки количества. Конфронтацията ще продължи и разходите за отбрана ще се увеличат, тъй като Западът също усилва собствените си отбранителни способности".

По-рано руският лидер Владимир Путин издаде указ за мобилизиране на резервисти за военни тренировки през 2026 г. Военни експерти и американският Институт за изследване на войната разглеждат тази стъпка като част от нова фаза на тайна мобилизация, която има цел да подсили войските, ангажирани във войната в Украйна.