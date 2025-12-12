Колумбийският външен министър: Ще предоставим убежище на Мадуро, ако се оттегли от властта

Колумбия е готова да предостави убежище на венецуелския президент Николас Мадуро, ако се оттегли от властта под натиск от САЩ, заяви вчера външият министър на страната Роса Виявисенсио, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

От лятото САЩ упражняват максимален натиск върху Каракас и Мадуро, когото обвиняват в трафик на наркотици, и разположиха внушителни военни сили в Карибско море. Те бомбардират предполагаеми лодки на трафиканти и заплашват Венецуела с военна операция по суша. Президент социалист на Венецуела от своя страна обвинява Вашингтон, че се опитва да го свали от власт, за да поеме контрола над нефтените находища в страната.

В интервю за "Радио Каракол" министърката на външните работи спомена за възможно оттегляне на Мадуро от властта: "Ако неговото оттегляне означава, че той трябва да заживее в друга страна или да поиска защита, в този случай Колумбия не би следвало да има причина да му откаже", посочи Виявисенсио.

Подобно на колумбийския президент и Виявисенсио смята, че евентуално преходно правителство във Венецуела "би представлявало решение", за да се спре ескалацията в региона. "Но това решение трябва да бъде взето от САЩ и правителството на Мадуро при преговори", изтъкна министърката.

Както много други страни, Колумбия също не е признала резултатите от президентските избори във Венецуела миналата година, при които Мадуро беше преизбран за трети път - според опозицията, която твърди, че е спечелила изборите, с измама. Въпреки това, Богота запази дипломатическите си отношения с Венецуела, напомня АФП.