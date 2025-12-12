Масирана атака с дронове по Одеса нанесе щети на енергийна инфраструктура

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В резултат на масирана нощна атака с дронове по Одеса и района са нанесени щети на енергийната инфраструктура край града, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм".

"Пострадали са също складове, административна сграда и гараж. На мястото са възникнали пожари, които са потушени от пожарникарите. Информация за загинали или ранени няма", казва се в съобщението на Олег Кипер.

Поради атаката редица населени места край украинския черноморски град са временно без ток. Работи се за възстановяване на електроснабдяването, като критичната инфраструктура се захранва от генератори, съобщи още областният управител.

Въздушна тревога е обявена в Одеса и областта в 08:43 ч. тази сутрин.

Дронове летят от акваторията на Черно море в посока към Одеса, Южни и Черноморск, информират местните канали в "Телеграм". Местните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.