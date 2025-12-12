Ердоган: Турция заема водещо място сред посредниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви при откриването на Международния форум за мир и сигурност, който се провежда в Туркменистан, че Турция е сред държавите, които излизат на преден план в света като посредници при търсенето на мир при войни и конфликти, информира БТА.

„Със своя подход, който съчетава справедливост, безпристрастност и доверие, Турция днес заема водещо място сред играчите в света по отношение на посредничеството“, заяви Ердоган в речта си, която беше излъчвана на живо в социалните медии.

Като пример за ролята на Турция като посредник той посочи преговорите между Русия и Украйна, ролята на страната като гарант за прекратяването на огъня в Газа, търсенето на решение на Палестинския въпрос, Анкарския процес за намаляване на напрежението между Етиопия и Сомалия, както и ролята на страната в Организацията за ислямско сътрудничество и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Турският президент подчерта, че диалогът става още по-необходим на фона на конфликтите и неяснотите в световен мащаб.

„С отговорността, която носи заради своята история, география и цивилизация, Турция работи с всички свои сили за установяването на мир и диалог. Полагаме усилия да създадем зона на мир и сигурност чрез създаването на добри отношения с нашите съседи“, заяви Ердоган.

Той подчерта, че Турция е готова да продължи да полага дипломатически усилия за постигането на мир между Русия и Украйна, както и да подпомогне възстановяването на Газа.

„Време е международната общност да плати своя дълг към палестинския народ“, каза Ердоган.

Той заяви, че в момента светът е свидетел на най-много на брой въоръжени конфликти след Втората световна война и затова усилията за безпристрастност, мир, сигурност, развитие и дипломация на Туркменистан, който е домакин на международния форум, стават още по-важни.

„Мирът може да бъде постигнат само със справедливост, сигурността – с взаимно уважение, а стабилността – с диалог и сътрудничество“, каза още турският президент.

В края на своето изказване Ердоган поздрави Туркменистан по случай 30-годишнината от приемането на Резолюцията на ООН за постоянен неутралитет на страната.