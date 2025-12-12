"Уолстрийт джърнъл": Gen Z за пръв път свалят европейско правителство

Протестите в България и оставката на правителството са сред темите в американски медии днес. Българският премиер подаде оставка след масови протести, извежда в заглавие американският в. "Ню Йорк таймс".

Премиерът Росен Желязков е шестият премиер за пет години, подал оставка на фона на общественото недоволство от корупцията и от зле функциониращата демокрация, посочва изданието, пише БТА.

Българският министър-председател подаде оставка вчера след по-малко от година на поста, заявявайки, че се е вслушал в "гласа на народа" след масовите протести срещу корупцията в правителството през последните седмици.

"Нашето желание е да се издигнем до нивото, което обществото очаква", заяви Желязков пред журналисти в парламента и допълни: "Чухме гласа на хората, които протестират. Трябва да отговорим на техните искания, а в момента те искат оставката на правителството".

Протестното движение срещу коалиционното правителство на Желязков започна заради предложения бюджет за следващата година, който предвиждаше увеличение на данъците и социалните осигуровки, за да се финансират повече публични разходи в България, една от най-бедните страни в Европейския съюз, отбелязва "Ню Йорк таймс".

Протестното движение обаче се разрасна и обхвана по-широки проблеми, включително корупцията, каза Димитър Керанов, български анализатор в германския Фонд "Маршал" в Берлин. Той заяви, че много хора, които са обезпокоени от корупцията в правителството, смятат, че тя се поддържа от политици, които подкрепят сближаването с Русия.

"Протестите може да са започнали заради бюджета, но всъщност става въпрос за корупцията в правителството, което в крайна сметка засяга обществения интерес", каза експертът.

Според неотдавнашно социологическо проучване около 70% от българите подкрепят вълната от протести, посочва американското издание.

Българите са разочаровани от продължаващата корупция в правителството, както и от години на зле работеща демокрация. Проблемът е общ за голяма част от Източна Европа, особено за бившите комунистически държави, които преразглеждат историческите си връзки с Русия, докато се обръщат към Запада.

Разочарованието на избирателите допринася за необичайно честата смяна на правителствата в България, каза Керанов. Росен Желязков е едва третият редовно избран министър-председател на България от 2021 г. насам, отбелязва "Ню Йорк таймс".

Премиерът Желязков предупреди вчера за предстоящи бурни месеци за страната, като отбеляза, че през първите месеци след влизането ѝ в еврозоната няма да има редовен кабинет, "който да води страната по стабилен път".

"Ню Йорк таймс" цитира БТА, според която управителят на БНБ Димитър Радев е заявил, че преходът към еврото все още продължава, въпреки сътресенията. Бюджетът обаче вероятно ще бъде блокиран, докато новото ръководство не поеме властта, и не е ясно кога президентът Румен Радев ще обяви нови избори или ще започне процеса по сформиране на служебно правителство.

Ако не друго, протестите бяха проява на това, което Желязков нарече гражданска енергия, която "трябва да бъде подкрепена, трябва да бъде насърчавана", посочва американското издание.

"Това беше протест за ценности", каза Керанов.

Вълна от протести поколението Зет за пръв път свалят европейско правителство, извежда в заглавие американският в. "Уолстрийт джърнъл".

Недоволните протестиращи от поколението Зет, които тази година свалиха правителства и разтърсиха управляващите елити по целия свят, отбелязаха първата си победа в Европа.

Правителството на България падна вчера след вълна от младежки улични протести срещу дълбоко вкоренената корупция и елитите, които се занимават със себе си и са широко възприемани като откъснати от проблемите на обикновените граждани.

България се превърна в най-новата гореща точка в една година, белязана от вълненията на поколението Зет. Младежките протести свалиха правителствата в Непал и Мадагаскар през последните месеци. Демонстрациите срещу привилегиите на политическите елити предизвикаха масови митинги в Индонезия и Филипините. В Танзания младежките антиправителствени протести бяха потушени със сила от страна на правителството, припомня "Уолстрийт джърнъл".

Оставката на коалиционното правителство на България, обявена вчера от министър-председателя Росен Желязков, идва само няколко седмици преди балканската страна да се присъедини към еврозоната, валутния съюз на Европейския съюз. Макар че падането на българското правителство няма да спре планираното преминаване към еврото на 1 януари, то удължава политическата криза, която доведе до седем парламентарни вота само за четири години. Желязков пое властта през януари.

"Vox populi, vox dei" ("Глас народен, глас божи"), каза Желязков вчера в парламента, цитирайки латинската сентенция.

"Трябва да отговорим на техните искания. А тяхното искане е оставката на правителството“, каза той.

Краят на проевропейското правителство на Желязков вероятно ще доведе до предсрочни избори в следващите месеци, което може да промени геополитическите перспективи на страната, посочва американското издание.

Според "Уолстрийт джърнъл" един от потенциалните печеливши е президентът Румен Радев - най-популярният политик, който се очаква да сформира своя собствена партия и да се кандидатира на следващите парламентарни избори. Бивш пилот от военновъздушните сили, Радев често е критикувал западната подкрепа за Украйна във войната ѝ с Русия, като по-рано тази година определи перспективите на Киев като "обречени".

Корупцията в балканската страна с население от около 6,5 милиона души отдавна е широко разпространена, дори и след присъединяването ѝ към ЕС през 2007 г. Постоянно класирана като една от най-корумпираните държави членки на блока от "Трансперънси интернешънъл", България не успя да постигне осъдителни присъди за корупция по високите етажи на властта през последните години, което подхрани общественото недоволство и предизвика повтарящи се критики от Брюксел по отношение на нейния рейтинг в областта на върховенството на закона. Сега общественото недоволство достигна връхната си точка.

Мобилизирани в "ТикТок" и други социални медии, българите излязоха на протести с плакати с надписи "Поколението Зет идва" и "Поколението Зет срещу корупцията" На демонстрация пред сградата на парламента в българската столица на огромен екран се въртяха видеоклипове и мемове, осмиващи управляващите.

"Протестите показаха, че младите поколения имат достатъчно гражданска енергия, за да се противопоставят на арогантността на окопалия се политически и икономически елит, който се възползва от практики за завладяване на държавата, за да остане на власт", коментира Мартин Владимиров, директор на програмата по геоикономика в Центъра за изследване на демокрацията, мозъчен тръст със седалище в София.

За мнозина в България това беше първият им голям протест, отбелязва "Уолстрийт джърнъл". Поколението Зет в България е израснало без да е преживяло комунистическата епоха, която приключи през 1989 г., или опустошителната икономическа криза, която последва нейния крах. Недоволството им обхваща всичко – от безнаказаността на политическите елити до състоянието на здравната система и липсата на добре платени работни места.

Възмущението е осезаемо и в интернет, където дебатите за демокрацията, корупцията и свободата на медиите са сред най-популярните теми. Много влиятелни личности и актьори се присъединиха към протестите. Появиха се нови мемове, включително плакати с надпис "Заведи приятелката си на среща на протеста".

Ангел Игнатов, продуктов мениджър, работещ в айти индустрията в София, каза, че след като е учил във Великобритания, е решил да се върне и да помогне за подобряването на положението в родината си. Сега обаче задълбочаващата се корупция и поредицата от грешки на правителството са го подтикнали да се присъедини към протестите.

"Има цяло едно поколение като мен", каза Игнатов и добави: "Просто не искаме това за нашата страна".