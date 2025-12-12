Съд в САЩ частично отмени санкции срещу „Епъл" по дело, заведено от „Епик геймс“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската технологична корпорация „Епъл“ („Apple“) постигна частична победа пред Апелативния съд за Девети окръг, който отмени елементи от съдебна заповед, задължаваща компанията да промени модела на своя магазин за приложения „Ап Стор“ („App Store“), за да засили конкуренцията. Въпреки това съдът потвърди по-широката съдебна забрана срещу „Епъл“, предаде Ройтерс.

Решението е част от продължаващия правен спор между корпорацията и производителя на видеоигри „Епик геймс“ („Epic Games“), който заведе дело през 2020 г. с искане да бъде ограничен контролът на „Епъл“ върху разпространението на приложения и плащанията в операционната система „айОуЕс“ („iOS“), пише БТА.

Тричленният състав постанови, че част от предишната заповед е твърде обща и следва да бъде преработена. Същевременно съдът промени ключов елемент от по-рано постановената забрана — „Епъл“ вече може да събира „разумна комисионна“ за покупки, извършени извън „Ап Стор“, вместо да бъде напълно лишена от това право.

Запазена е обаче основната забрана, налагаща на „Епъл“ да позволи връзки в приложенията към външни методи за плащане — промяна, постановена още през 2021 г.

Главният изпълнителен директор на „Епик геймс“ Тимъти Дийн Суини определи решението като победа за разработчиците и потребителите, тъй като според него то спира „огромните безсмислени такси“, налагани от „Епъл“.

„След години на възпрепятстване от (страна на) „Епъл“, най-накрая ще отчетем значими промени“, каза Суини.

„Епъл“ не е коментирала решението пред Ройтерс.

„Епик геймс“ заведе делото през 2020 г., настоявайки за отслабване на контрола на технологичната компания върху плащанията в приложения, използващи операционната система „айОуЕс“ (iOS), и ограниченията за това как приложенията се разпространяват до потребителите.

„Епъл“ спечели по-голямата част от делото, но през 2021 г. бе задължена да позволи на разработчиците да включват линкове в приложенията, които насочват потребителите към други методи на плащане.

В отговор „Епъл“ премахна някои ограничения, но въведе нови, включително налагане на 27 на сто комисионна на разработчиците за покупки, направени извън „Ап Стор“ в рамките на седем дни след щракване върху линк, докато в самия магазин за приложения комисионната е 30 на сто.

„Епик геймс“ твърди, че тази комисионна от 27 на сто такса съдебната забрана и поиска съдът да обяви „Епъл“ в нарушение, а технологичната корпорация отрече обвиненията.

Окръжният съдия на САЩ Ивон Гонзалес Роджърс постанови през април, че „Епъл“ е пренебрегнала нейното решение от 2021 г. и наложи нова забрана за комисионни, свързани с покупки извън приложението, като предаде случая на федерални прокурори за възможно наказателно преследване.

Апелативният съд обаче постанови, че въпреки че „Епъл“ трябва да може да начислява комисионна за външни покупки, все пак трябва да има и ограничения.

„Епъл“ твърди в жалбата си, че новата заповед неправомерно разширява първоначалната забрана, но Апелативният съд отхвърли аргумента, че решението трябва да важи само за „Епик геймс“.