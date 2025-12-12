Продължава да се издирва изчезналият мигрант от лодката в Хърватия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продължава да се издирва един човек, след като вчера се преобърна лодка с нелегални мигранти в река Сава близо до Славонски Брод, Източна Хърватия, и загинаха трима, съобщава хърватската национална телевизия ХРТ.

Заместник-главният секретар на полицията и ръководител на Службата за границите Зоран Ничено каза пред ХРТ, че е арестуван трафикантът на мигранти, докато продължава разследването на престъплението, пише БТА.

В лодката са се намирали 12 граждани на Китай, един на Турция и един гражданин на Босна и Херцеговина.

Спасените мигранти се намират в болница и са без опасност за живота. След като бъдат изписани от болницата, ще имат възможност да решат дали да потърсят международна закрила.

Ничено отбеляза, че всички мигранти са носили в себе си документите си, което означава, че са могли и законно да преминат границата и да потърсят убежище.

Той посочи още, че най-често незаконното преминаване в Хърватия се случва от Босна и Херцеговина и от Сърбия и е от граждани, които имат безвизов режим с тези държави. По този начин в страната влизат най-много граждани на Турция, Китай и Русия.

Тази година са регистрирани 15 400 незаконни преминавания на хърватската граница, което е с 47 процента по-малко от миналата година, отбелязва още ХРТ.