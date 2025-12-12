ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21897272 www.24chasa.bg

Украйна е готова да демилитаризира зона в Донбас

Войник Снимка: Pixabay

Преговарящият от украинска страна Михайло Подоляк заяви пред „Монд", че Украйна е готова да приеме демилитаризирана зона в Донбас. Предложението е на САЩ и е прието от президента Володимир Зеленски. Това ще означава изтегляне и на украинските, и на руските войски от фронтовата линия.

Зеленски заяви в четвъртък, че всяко отцепване на тези региони трябва да бъде валидирано с избори или референдум. С наведен поглед и мразовит глас германският канцлер Фридрих Мерц днес заяви, че Украйна е готова да приеме териториални отстъпки, предаде БГНЕС.

По информация на „Монд" Киев се оттегля от една от основните си точки при преговорите със САЩ и Русия, приемайки демилитаризираната зона. Това е прието и от Европа, за да се сложи край на войната. Отстъпката съществува в американския план за мир, редактиран от администрацията на Зеленски и изпратен на Тръмп на 10 декември. Германия, Франция и Великобритания са участвали в последното предложение, призна Мерц.

