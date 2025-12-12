ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайското Министерство на търговията призова Nexperia да изпрати „възможно най-скоро“ представители за преговори с Wingtech

Министерството на търговията призова нидерландското поделение на компанията за чипове Nexperia да изпрати свои представители в Китай възможно най-скоро, като същевременно настоява китайската компания-майка Wingtech да започне преговори за разрешаване на вътрешните корпоративни спорове, заяви говорителят Хъ Ядун на вчерашната си пресконференция. Това пише КМГ.

„Наскоро Wingtech изпрати писмо до независимите директори и попечителя на акции на Nexperia, с което ги покани в Китай за дискусии относно корпоративния контрол и възстановяването на стабилността и безпроблемното функциониране на веригата за доставки, което демонстрира искреността на компанията за решаването на проблема", каза говорителят.

Той подчерта, че проблемът с Nexperia е предизвикан от „неподходящата административна намеса на нидерландското правителство в корпоративните операции и нидерландското Министерство на икономиката носи отговорност да предприеме конструктивни и съществени мерки за създаване на благоприятни условия за вътрешни корпоративни преговори".

Китайската страна вече е предприела конкретни мерки, като е предоставила изключения за износа, предназначен за гражданска употреба, демонстрирайки отговорно отношение към гарантирането на сигурността и стабилността на световната верига за доставки на чипове, каза Хъ Ядун, призовавайки Нидерландия да предприеме „реални действия за разрешаването на проблема с Nexperia".

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

