ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пускат движението по новия 3 км участък от АМ "Хем...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21897481 www.24chasa.bg

КМГ: Китай отчете рекордна реколта от зърнени култури през 2025 г.

КМГ

1824
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По данни на Държавното статистическо бюро, през 2025 г. общото количество произведено зърно в Китай е било 714,9 милиона тона, което представлява увеличение с 1,2% в сравнение с предходната година. Засадените със зърнени култури площи са нараснали с 90 000 хектара в сравнение с 2024 г., а добивът на единица площ се е увеличил с 65,7 кг/хектар, пише КМГ.

Тези данни показват, че посевните площи в Китай нарастват за шеста поредна година.

Това демонстрира и устойчивостта на китайското зърнопроизводство, тъй като въпреки сериозната ситуация с природни бедствия в някои от основните селскостопански райони, страната успя да постигне добра реколта.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото