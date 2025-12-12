ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шънджън ще бъде домакин на неофициалната среща на върха на АТИС през ноември 2026 г.

На 11 и 12 декември в град Шънджън се проведе неофициална среща на високопоставени представители на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Това е първото събитие в рамките на домакинството на Китай на организацията, което ще продължи през цялата 2026 г., и с него бе дадено начало на „Годината на Китай" в АТИС, пише КМГ.

На 18 и 19 ноември 2026 г. отново Шънджън ще бъде домакин на неофициална среща на лидерите на АТИС и съпътстващи събития като форум на бизнес лидерите, както и двустранни срещи на външните и търговските министри.

От май следващата година ще се проведат около 10 заседания на ниво министри или събития на високо ниво, обхващащи области като търговия и дигитална икономика.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

