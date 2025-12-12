КМГ: Китай призова за прозрачна, инклузивна и зачитаща правата на развиващите се страни реформа на ООН

На 11 декември китайският постоянен представител в ООН Фу Цун от името на Групата на приятелите на глобалното управление, която обединява 43 страни, направи изказване на заседание на Общото събрание, посветено на инициативата „Реформа за 80-годишнината на ООН" (UN80 реформа). Това съобщи КМГ.

В него той заяви, че в условията на сложната международна ситуация, подкрепата за многостранността, укрепването на ролята на ООН, защитата на международния законов ред и реформата на глобалното управление са общи стремежи на широкото мнозинство от страните-членки и крайна цел на инициативата UN80.

Групата на приятелите на глобалното управление смята, че инициативата UN80 трябва да бъде не само качествено усъвършенствана, но и да доведе до реални резултати. Реформата трябва да реши не само финансовите проблеми и не може да се ограничава до съкращаване на разходи или персонал, а трябва да се фокусира върху увеличаване на инвестициите в ключови области в съответствие с нуждите на страните-членки. Реформата трябва да обръща внимание на загрижеността на развиващите се страни. От всички държави-членки на ООН, две трети са развиващи се, които трябва да получат адекватно внимание и грижи. Инициативата UN80 трябва да бъде прозрачна и инклузивна, гарантирайки равноправно участие на всички страни-членки на световната организация в процеса на реформа.

Създаването на Групата на приятелите на глобалното управление по инициатива на Китай бе обявено официално на 9 декември.