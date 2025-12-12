Пускат нова версия на GPT-5

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Kомпанията „ОупънЕйАй“ (OpenAI) пусна GPT-5.2 - най-новата версия на своя модел за изкуствен интелект (ИИ) GPT-5 AI, след като конкуренцията в сектора на ИИ продължава да се засилва, предаде агенция Синхуа.

„GPT-5.2 Instant, Thinking и Pro се пускат днес, започвайки с абонаментните планове Plus, Pro, Business и Enterprise. Потребителите на Free и Go ще получат достъп ден по-късно“, написаха от компанията в четвъртък от профила си в социалната платформа „Екс“.

Според производителите, новият GPT-5.2 предоставя сериозен набор от подобрения на модела. От компанията добавят, че тя продължава да работи за решаването на известни проблеми като прекомерни откази и закъснения в обработването на информацията, за да направи ИИ моделите си по-полезни и стабилни, съобщи БТА.

Внедряването идва след силното представяне на конкурентите от „Гугъл“ с модела си „Джемини 3“ (Gemini 3 AI), представен през ноември. „ОупънЕйАй“ представи GPT-5.1 също през ноември.

Наблюдателите отбелязват, че бързата последователност от нови версии подчертава нарастващия конкурентен натиск, пред който е изправена индустрията на изкуствения интелект, допълват от Синхуа.

Вчера американският развлекателен концерн „Дисни“ (Disney) обяви, че ще инвестира 1 млрд. долара в „ОупънЕйАй“ (OpenAI) и ще лицензира свои популярни герои и интелектуална собственост за генериране на кратки социални видеоклипове чрез платформата „Сора“ (Sora).