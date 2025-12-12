ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция строи площадка за изстрелване на ракети в Сомалия

Турция е започнала строителството на комплекс за изстрелване на ракети в Сомалия СНИМКА: Pixabay

Турция е започнала строителството на комплекс за изстрелване на ракети в Сомалия, с което страната се присъединява към ексклузивната група на държави с космодруми на океанско крайбрежие, съобщи Селчук Байрактар, председател на Управителния съвет на високотехнологичната фирма за военна техника „Байкар“, цитиран от сайта „Тюркийе тудей“.

„Когато имаш достъп до океанското крайбрежие, можеш да изстрелваш ракети, което означава, че имаш космодрум. Има общо 12 такива места в света. Тъй като Сомалия е част от „географията на сърцето ни", там ще има такава космическа станция“, заяви вчера Байрактар по време на насочения към развитието на космическите технологии форум „Тейк Оф Истанбул 2025“, цитиран от БТА.

„Строителството на площадката вече е започнато от държавата. Компанията „Рокестан“ (Roketsan) също ще има право да го използва. Надявам се и ние („Байкар“) да имаме възможност да използваме нашата ракета-носител там“, добави още Байрактар.

