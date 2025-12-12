Reddit оспорва забраната за ползване на социални мрежи от тийнейджъри в Австралия

Reddit Inc. оспорва пред най-висшия съд в Австралия забраната на страната за достъп на младежи до 16 години до социалните мрежи, предаде Reuters.

Базираната в Сан Франциско компания, за която Австралия е един от най-големите пазари, заяви в жалбата си до Върховния съд, че забраната трябва да бъде обявена за невалидна, тъй като нарушава свободата на политическата комуникация, заложена в конституцията на страната.

Това е второто дело срещу забраната. Първото беше заведено от двама тийнейджъри, представляващи австралийска либертарианска група, миналия месец.

Действието на голяма компания от Силициевата долина с пазарна капитализация от 44 милиарда долара драстично увеличава ресурсите, необходими за продължаване на съдебната битка. Успехът на Reddit може да отвори вратата за други платформи да предприемат подобни действия.

"Австралийското правителство е на страната на австралийските родители и деца, а не на платформите" заяви говорител на Уелс и добави, че то "защитава твърдо младите австралийци от вреди в социалните медии".

Министърът на здравеопазването Марк Бътлър заяви, че Reddit е завел делото, за да защити печалбите си, а не правото на младите хора на политическо изразяване, и „ние ще се борим срещу това действие на всеки етап".

На 10 декември Австралия въведе първата в света законово наложена възрастова граница за достъп до социалните медии. Reddit и девет други платформи, включително Meta (META.O) водиха кампания срещу мярката в продължение на повече от година, преди в крайна сметка да заявят, че ще се съобразят с нея.

Платформите са задължени да блокират непълнолетните си австралийски потребители, в противен случай ги грози глоба в размер до 49,5 милиона австралийски долара (33 милиона щатски долара). Платформите заявяват, че използват мерки като изчисляване на възрастта въз основа на онлайн активността на дадено лице и приблизителна оценка на възрастта въз основа на селфи, за да спазват правилото.

„Австралийските граждани под 16 години ще станат избиратели в рамките на години, ако не и месеци. Изборите, които ще направят тези граждани, ще бъдат повлияни от политическата комуникация, в която се ангажират преди навършване на 18 години", се казва в заявление по случая Reddit.