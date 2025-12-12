Ето какво казват румънските медии за оставката на правителството ни

Под заглавие „София може отново да изпадне в политическа криза“ вестник „Адевърул“ пише по повод подадената от българското правителство вчера оставка, че в „България следва нов епизод на политическа нестабилност, която е определяла обстановката в българската столица от месеци“.

Изданието цитира изказването на Росен Желязков, с което той обяви оставката на правителството си и допълва, че то е било направено минути преди насрочения вот на недоверие. „За някои жестът изглеждаше като опит за овладяване на ситуация, която излизаше извън контрол; за други – необходим изход от продължителна безизходица“, отбелязва медията и допълва, че политическата сцена се готви за сложни и непредсказуеми преговори, като не изключва и сценарий за предсрочни избори.

„Международните партньори също следят развоя на събитията в София. Няколко дипломатически мисии изпратиха предпазливи послания, настоявайки за необходимостта от поддържане на стабилност и отговорен политически диалог по време на преходния период. Засега всички погледи са насочени към президента и парламентарните партии, които трябва да демонстрират, че могат да намерят общ език във все по-поляризирания политически климат“, пише в заключение румънският вестник „Адевърул“.

Сайтът Reper 24.ro прави съпоставка с Румъния и дава оценъчен коментар.

„За румънската политическа класа думата „оставка“ изглежда е еквивалент на забравен технически термин, някъде между „морална отговорност“ и „балансиран бюджет“. В Румъния политическата криза не се разрешава с оставка; тя се разрешава чрез преговори на управляващата коалиция, сменят се трима министри, измисля се нова позиция държавен секретар и се обвинява човек, който е напуснал преди две години. В заключение, докато нашите южни съседи демонстрират олимпийски дух на административна бързина, оставяйки страната в нова зона на несигурност, ние можем да бъдем спокойни. Нашето правителство, независимо от протестите, бюджета или вотовете на недоверие, не се предава лесно. Тук, в Букурещ, стабилността се измерва в броя последователни месеци, в които министър-председателят е останал същият. И засега сме... стабилни“, пише медията.

Сайътът ХотНюз предава предимно фактологическа информация, като се позовава на БТА, и припомня събитията в България от последния месец. Хронологично е представена темата и в Аджерпрес и Диджи24.

Няколко румънски медии командироваха специални пратеници в София, за да проследят развоя на събитията от първа ръка.