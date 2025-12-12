ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Финансовите министри от ЕС обсъждат заема за Украйна

Сред основните теми е предоставянето на Украйна на репарационен заем от замразените в Европа руски активи СНИМКА: Пиксабей

Министрите на финансите на страните от Европейския съюз заседават днес в Брюксел.

Сред основните теми е предоставянето на Украйна на репарационен заем от замразените в Европа руски активи.

Окончателното решение за това трябва да бъде взето на срещата на върха на лидерите от ЕС следващата седмица в Брюксел. България е представена в Брюксел от заместник-министъра на финансите Методи Методиев, пише БНТ.

Белгия, в която се намират по-голямата част от активите, настоява останалите държави също да предоставят финансови гаранции за заема.

Еврокомисията предложи на държавите членки нова правна опция, която позволява замразяването на руските активи в Европа да не се приема с единодушие на всеки шест месеца.

Досега държавите членки трябваше единодушно да гласуват два пъти в годината за подновяване на санкциите, включително на замразяването на активите.

Новото предложение цели да заобиколи евентуално вето от страни като Унгария, която не подкрепя предоставянето на финансова помощ за Украйна.

"Според Датското председателство на Съвета на ЕС предоставянето на репарационен заем на Украйна е най-доброто решение в момента. Затова ще продължим да работим за неговото осъществяване. Важно е Европа заедно да гарантира този заем. До сега някои страни подкрепяха Украйна много повече от другите. Затова трябва да намерим общо европейско решение и всички страни от ЕС да поемат своята отговорност", заяви Стефани Лоуз, министър на икономиката на Дания.

