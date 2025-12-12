Фон дер Лайен към Тръмп: Не се меси в европейската дипломация

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди американския президент Доналд Тръмп да не се меси в европейската дипломация дни след като той атакува словесно Европа, съобщи "Политико".

"Доналд Тръмп не трябва да се меси в европейската демокрация", заяви Урсула фон дер Лайен в четвъртък дни след като американският президент отправи остра критика към Европа.

„Когато става въпрос за избори, не ние решаваме кой ще бъде лидерът на страната, а народът на тази страна... Това е суверенитетът на избирателите и той трябва да бъде защитен", заяви председателят на Европейската комисия в интервю по време на гала събитието POLITICO 28 в Брюксел.

„Никой друг не трябва да се намесва", добави шефът на Комисията в отговор на въпрос за Стратегията за национална сигурност на САЩ, която беше публикувана миналата седмица и предизвика бурна реакция в Европа.

Документът твърди, че Европа е изправена пред „цивилизационно изчезване" в рамките на следващите 20 години. Тезата получи широк отзвук сред крайните десни лидери в Европа, включително унгарския премиер Виктор Орбан, както и в Русия. Документът също така критикува европейските усилия за ограничаване на крайните десни партии, като нарича такъв тип действия "политическа цензура", и говори за „култивиране на съпротива срещу настоящата траектория на Европа в европейските нации".

Фон дер Лайен заяви, че това е една от причините, поради които ЕС предложи „Щит за демокрацията", чиято цел е да засили борбата срещу чуждестранната намеса в интернет, включително в изборите.

Председателят на Комисията заяви, че винаги е имала „много добри работни отношения" с президентите на САЩ и „това важи и днес". Тя обаче подчерта, че Европа трябва да се фокусира върху себе си, а не да прави сравнения с другите.

„От дъното на душата си съм убеден трансатлантик. Но това, с което е важно да се гордеем е, че сме Европейски съюз, че виждаме силата си и че се справяме с предизвикателствата, пред които сме изправени", каза тя.

„Разбира се, нашите отношения със Съединените щати се промениха. Защо? Защото ние се променяме. И е много важно да имаме предвид: каква е нашата позиция? Каква е нашата сила? Да работим върху това. Да се гордеем с това. Да се застъпим за обединена Европа. Това е нашата задача... да погледнем себе си и да се гордеем с себе си", заяви Фон дер Лайен под аплодисментите на публиката.

По-рано тази седмица американският президент осъди Европа като „разпадаща се" група от нации, ръководена от „слаби" хора, в интервю с Даша Бърнс за "Политико".

„Намирам ги слаби", каза Тръмп, визирайки президентите и министър-председателите на държавите членки, и добави:

„Мисля, че не знаят какво да правят. Европа не знае какво да прави."

В четвъртък "Политико" обяви Тръмп за най-влиятелния човек, който оформя европейската политика, поставяйки го начело на годишната класация P28.

Класацията разкрива кои лица се очаква да имат най-голямо влияние върху политическата посока на Европа през следващата година.