Гръцки медии за оставката на българското правителство

Гръцката държавна телевизия ЕРТ съобщава, че оставката на кабинета идва след „седмици на протести срещу икономическата политика на страната и провала на правителството, според протестиращите, в борбата с корупцията“.

Медията акцентира върху факта, че премиерът Желязков е обявил оставката на кабинета минути преди насроченото гласуване в парламента на поредния вот на недоверие срещу правителството.

Припомня се също, че оставката идва малко преди България да се присъедини към еврозоната на 1 януари догодина.

Електронното издание на в. „Катимерини“ отбелязва, че протестиращите са използвали лазери, за да проектират думите „Оставка“, Мафията вън“ и „Честни избори“ върху сградите на Народното събрание и на Министерския съвет.

Изданието акцентира също и върху това, че протестите са започнали като несъгласие с плановете за увеличаването на вноските за социално осигуряване и други мерки.

„Въпреки отстъплението на правителството от бюджетния план, протестите продължаваха с неотслабваща сила в страна, която е провела седем национални избори през последните четири години – последният през октомври 2024 г. – на фона на дълбоки политически и социални разделения", пише изданието.

Свързаното с гръцката лявоцентристка опозиция издание „Ефимерида тон синдактон“ поставя акцент върху мащаба на протестите. „Десетки хиляди хора демонстрираха в София и други градове в България, призовавайки за оставка на правителството. Те подчертаха недоволството на гражданите от ендемичната корупция и неспособността на последователните правителства да я изкоренят“, се посочва в публикация на изданието от вчера.

Вестникът пише, че според протестиращите и опозицията предвидените увеличения на данъци и осигурителни вноски са били предназначени да прикрият злоупотребата с публични средства.

Телевизия „Скай" съобщи: „Повод за последните сътресения беше планът на правителството да увеличи разходите в бюджета за следващата година – нещо, което според много от протестиращите просто ще помогне на корумпираните политици да засилят влиянието си върху институциите на страната. Присъединяването на най-бедната държава в ЕС към еврозоната, преди тя да е изпълнила основни изисквания като спазването на върховенството на закона, е ход, който критиците на разширяването ще бъдат готови да използват“.