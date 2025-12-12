ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политическата Коледа - виж оживялата карикатура на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21899071 www.24chasa.bg

Украйна: Ударихме два руски кораба, превозващи военна техника в Каспийско море

10260
Украйна СНИМКА: Pixabay

Украйна съобщи, че е нанесла удари по два руски кораба, превозващи оръжия и военна техника в Каспийско море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. По данни на украинските сили операцията е изпълнена от специалните части в сътрудничество с "местно съпротивително движение".

В публикация в "Телеграм" украинските военни уточняват, че цел са били съдове, санкционирани от САЩ за превоз на военни товари между Иран и Русия. Не са оповестени подробности за използваните средства, нито за размера на нанесените щети.

Паралелно с това украинската армия съобщи, че си е върнала контрола над две селища в района на Купянск и че стотици руски военнослужещи са обкръжени там. Засега информацията не е потвърдена от независими източници.

Украйна СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото