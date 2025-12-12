ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евростат: България е с най-нисък дял обновени автобуси в ЕС през 2024 г.

СНИМКА: Pixabay

България отчита най-малък дял подновяване на автобусния си парк в Европейския съюз през 2024 г. – едва 0,7 на сто, сочат публикуваните днес данни на Евростат. По показателя за броя автобуси на глава от населението страната ни регистрира 2,4 превозни средства на 1000 души, което е над средното за ЕС, но значително под водещите държави.

През 2024 г. в ЕС са регистрирани общо 737 142 автобуса (включително тролейбуси, минибуси и миниавтобуси), или 1,6 превозни средства на 1000 жители. Този показател остава стабилен през последното десетилетие, за разлика от броя на леките автомобили, увеличил се от 506 на 1000 души през 2014 г. до 578 през 2024 г.

Най-висок брой автобуси на глава от населението се отчита в Малта (4,6), следвана от Люксембург (4,0) и Естония (3,7). Най-ниските стойности са в Нидерландия (0,5), Германия (1,0) и Австрия (1,2).

Данните са част от новата публикация на Евростат за транспортното оборудване и включват констатации от по-обширната статия „Статистика с обяснения“.

Средно в целия ЕС през 2024 г. са били подновени 5,1 на сто от автобусния парк. Най-високи нива на обновяване регистрират Люксембург (11,6 на сто), Нидерландия (9,6 на сто) и Австрия (9,5 на сто), докато най-ниски са България (0,7 на сто), Полша (2,4 на сто) и Унгария (2,5 на сто), съобщи БТА. 

Усилията за подобряване на качеството на въздуха, особено в градските райони, увеличават дела на автобусите с нулеви емисии сред новорегистрираните превозни средства. През 2024 г. на нивото на ЕС този дял достига 17,8 на сто, което е повече от дела при новите леки автомобили (13,5 на сто). Общо 6746 автобуса с нулеви емисии са регистрирани през годината.

СНИМКА: Pixabay

