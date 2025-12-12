ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политическата Коледа - виж оживялата карикатура на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21900225 www.24chasa.bg

Украинската армия: Върнахме си контрола над части от Купянск и няколко села наоколо

1624
Украйна СНИМКА: Pixabay

Части на украинската Национална гвардия отблъснаха руските сили в Киндрашивка, Радкивка и части от Северен Купянск, като по този начин успяха да блокират руските маршрути за доставка и да стабилизират по забележителен начин ситуацията в района на Купянск, предаде Укринформ, позовавайки се на нейно съобщение във „Фейсбук“.

Съгласно изявлението стабилизационната операция в този район е започната от издирвателно-ударната група „Хартия“, която беше създадена по решение на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски след ескалацията в региона през септември тази година.

„Нашите части пробиха през река Оскил, като отрязаха маршрута за доставки на врага“, се добавя в съобщението и се отбелязва, че междувременно украинските военни са отблъснали опитите на руските сили да пробият отбраната на града, съобщи БТА. 

Сраженията южно от града продължават, но ситуацията в района на Купянск остава стабилна с постепенен напредък на украинските сили, отбелязва Укринформ.

„Следващата (цел) е пълното освобождаване на Купянск!“, се допълва в изявлението.

Миналия месец руската армия обяви, че е превзела града напълно - нещо, което Киев отрече.

Информацията за ситуацията на бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път.

Украйна СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото