Украинската армия: Върнахме си контрола над части от Купянск и няколко села наоколо

Части на украинската Национална гвардия отблъснаха руските сили в Киндрашивка, Радкивка и части от Северен Купянск, като по този начин успяха да блокират руските маршрути за доставка и да стабилизират по забележителен начин ситуацията в района на Купянск, предаде Укринформ, позовавайки се на нейно съобщение във „Фейсбук“.

Съгласно изявлението стабилизационната операция в този район е започната от издирвателно-ударната група „Хартия“, която беше създадена по решение на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски след ескалацията в региона през септември тази година.

„Нашите части пробиха през река Оскил, като отрязаха маршрута за доставки на врага“, се добавя в съобщението и се отбелязва, че междувременно украинските военни са отблъснали опитите на руските сили да пробият отбраната на града, съобщи БТА.

Сраженията южно от града продължават, но ситуацията в района на Купянск остава стабилна с постепенен напредък на украинските сили, отбелязва Укринформ.

„Следващата (цел) е пълното освобождаване на Купянск!“, се допълва в изявлението.

Миналия месец руската армия обяви, че е превзела града напълно - нещо, което Киев отрече.

Информацията за ситуацията на бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път.