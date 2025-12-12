Русия и Украйна съобщиха за жертви при размяна на удари с дронове през нощта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия и Украйна си размениха през нощта удари с дронове, довели до жертви, съобщиха Москва и Киев, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че двете страни все по-често поразяват цели далеч от фронтовата линия.

Руски удари с дронове в източния украински индустриален град Павлоград убиха един мъж и раниха още четирима души, написа военният управител на Днепропетровска област Владислав Хайваненко в "Телеграм". Пожари избухнаха в пет жилищни сгради в града, посочи той.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е използвала 80 дрона от различни типове по време на атаките през нощта, като 64 от тях са били прехванати.

В руския град Твер седем души бяха ранени, след като украински дрон удари жилищна сграда, заяви изпълняващият длъжността губернатор Виталий Корольов, цитиран от руските агенции. Сред пострадалите има и дете. Всички ранени са настанени в болница, а сградата е евакуирана, добави той, цитиран от БТА.

Министерството на отбраната в Москва съобщи, че през нощта са били свалени общо около 90 украински дрона, включително няколко, приближаващи руската столица.

Независимият новинарски портал "Астра" информира, че руска рафинерия в Ярославска област, северно от Москва, отново е била подложена на обстрел.