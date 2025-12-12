Иран определи като държавно морско пиратство решението на САЩ да завземат венецуелски танкер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи осъди действията на американските военноморски сили срещу товарен съд, превозващ венецуелски петрол, край бреговете на Венецуела, наричайки завземането „ясен пример на за държавно морско пиратство“, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Багаи подчерта, че решението на САЩ да завземат и конфискуват търговски съдове на други държави представлява ясно незачитане на международното право и грубо нарушение на принципите на управление на сигурността и безопасността на международната навигация.

Той подчерта, че позоваването на вътрешните закони на САЩ и незаконните санкции на Вашингтон, за да се оправдае подобно поведение, в никакъв случай не изменя незаконното и престъпно естество на този „въоръжен грабеж по море“.

Предупреждавайки, че ще има последици за международните мир, сигурност и търговия при продължаване на подобно заплашително поведение, говорителят отбеляза, че всички правителства и компетентни международни органи носят отговорността да се обявят против подобни незаконни действия и да държат САЩ отговорни.

Силите на САЩ вчера завзеха петролен танкер край бреговете на Венецуела. В отговор Каракас нарече действието „груб обир и акт на международно пиратство“.