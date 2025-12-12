Зеленски уличи Русия в лъжа, пусна видео от уж завзетия град Купянск

Украинският президент Володимир Зеленски уличи Русия в лъжа, след като записа видеообръщение от подложения на ожесточени боеве град Купянск в източната част на Харковска област. Така той опроверга по-ранните твърдения на Русия, че градът е бил напълно завзет.

Зеленски благодари на подразделенията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за това, че продължават да се сражават в региона, като заяви, че е „изключително важно да се постигнат резултати на фронта", за да може Украйна да укрепи позициите си в текущите мирни преговори.

"По направление Купянск войниците ни в момента постигат резултати за Украйна. Много руснаци говориха за Купянск, ние виждаме това. Бях там и поздравих момчетата. Благодарих на всички екипи, на всеки, който се сражава там, всеки, който неутрализира окупаторите", написа Зеленски във "Фейсбук".

"Така стоят нещата: всички наши силни позиции в страната са силни позиции и в преговорите за спиране на войната", каза Зеленски.

Освен това той поздрави военнослужещите по повод Деня на Сухопътни войски, който в Украйна се отбелязва днес.

Последваха съобщения за успешна контраатака на ВСУ в района, която по първоначална информация е довела до обкръжаването на група руски войски в града, предаде Novaya Gazeta, цитирана от NOVA.

„Днес можем да кажем, че руснаците в града са напълно обградени", заяви днес пред „Украинска правда" Игор Оболенский, командир на 2-ри корпус „Хартия" на Националната гвардия на Украйна, като добави, че в града са останали не повече от 200 руски войници.

Купянск - важен железопътен възел в близост до втория по големина украински град Харков - е обект на интензивен руски военен натиск от края на 2024 г.

Началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов обяви на 20 ноември, че руските сили са завзели напълно Купянск - твърдение, което беше незабавно оспорено от ВСУ.

През последните седмици Зеленски е под нарастващ натиск от Вашингтон, тъй като мирното споразумение, предложено от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, изисква от Украйна да отстъпи на Русия 25% от Донецка област, които все още се намират под контрола на Киев.

Териториалните въпроси остават основна спънка в преговорите, като по-рано тази седмица украинският държавен глава заяви, че няма нито законно, нито морално право да отстъпва територия на Русия, а на 11 декември настоя, че решението за прекратяване на войната трябва да бъдат взето от украинския народ чрез избори или референдум.

Междувременно Кремъл засили публичните съобщения за руски териториални успехи в Украйна през последните седмици. В четвъртък оттам заявиха, че е превзет град Сиверск в Донецка област, въпреки че ВСУ настояват, че Русия не контролира града изцяло.