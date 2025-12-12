Ердоган пред Путин: Спиране на огъня срещу енергийни обекти би било от полза за трайния мир

Турският президент Реджеп Ердоган е заявил през руския президент Владимир Путин, че частичното прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура и пристанищата би било от полза по пътя към постигането на мир между Русия и Украйна, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност.

„Президентът (Ердоган – бел. ред.) заяви, че усилията за постигане на траен и справедлив мир между Русия и Украйна са ценни, че вярва, че може да бъде постигнат напредък в области, от които и двете страни да имат практически ползи и както и че би било от полза, ако най-напред бъде постигнато частично прекратяване на огъня, насочено към енергийната инфраструктура и пристанищата“, пише в официалното съобщение за срещата, публикувано от турската страна.

Ердоган е подчертал пред Путин, че Анкара следи отблизо преговорите за слагане на край на войната и Турция е готова да бъде домакин на преговори във всички формати.

Двамата лидери са обсъдили темата за замразените руски активи в Европейския съюз, както и ситуацията в Сирия, Палестина и източната част на Кавказ.

От турска страна в срещата са участвали също така министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън, директорът на Дирекцията по комуникации Бурханеттин Дуран, съветникът на президента по външна политика и сигурност Акиф Чагатай Кълъч и зам.-председателят на Партията на справедливостта и развитието Халит Йеребакан.

От съобщението на Кремъл за срещата става ясно, че Путин и Ердоган са разговаряли и в по-тесен формат, без участието на делегациите, както и че двамата лидери взаимно са си отправили покани за посещение.