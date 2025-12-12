Задочни присъди в Русия за съдии и прокурор от Международния наказателен съд

Съд в Москва осъди задочно няколко съдии и прокурор от Международния наказателен съд (МНС), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Ахмад Хан бе осъден задочно за извършването на тежки престъпления на 15 години лишаване от свобода, от които девет в затвор, а останалите - в наказателна колония, съобщи днес руската прокуратура.

Освен това осем съдии от Международния наказателен съд, със седалище в Хага, Нидерландия, са били осъдени задочно на между три и половина и 15 години затвор.

Русия твърди, че Хан е започнал незаконни наказателни производства срещу руски граждани от февруари до март 2022 г. и че председателството на МНС е издало незаконни заповеди за арест.

Тъй като Хан не се намира на територията на Русия, се очаква присъдата да остане до голяма степен без последствия. Хан временно се оттегли от поста си в МНС през май във връзка с разследване за предполагаемо сексуално посегателство.

След като Хан започна разследвания през 2022 г., МНС издаде заповеди за ареста на руския президент Владимир Путин и комисаря по правата на децата към руската президентска канцелария Мария Лвова-Белова, които са с повдигнати обвинения за незаконното депортиране на стотици деца от Украйна.

Наред с тях МНС издаде заповеди за арест и на още няколко високопоставени руски военни представители. Сред останалите обвинени са Сергей Шойгу, секретар на Съвета за сигурност на Русия и бивш министър на отбраната, и началникът на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов, които са издирвани за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството заради нападения срещу мирни жители.