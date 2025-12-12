Германия обвинява Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния й трафик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия обвини Русия в извършване на кибератака срещу германската система за контрол на въздушния трафик и в организиране на кампания за дестабилизация по време на парламентарните избори, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, като уточняват, че руският посланик в Берлин е бил извикан във Външното министерство във връзка с тези обвинения.

"Руската разузнавателна служба ГРУ е отговорна за тази атака", която е била извършена през август 2024 г. Освен това "Русия е предприела операция с кодово название "Сторм 1516", за да повлияе и да дестабилизира" последните парламентарни избори в Германия, произведени през февруари тази година, добави говорител на Външното министерство на редовна пресконференция.

Засега няма реакция от руското посолство.

Преди това германски представители обвиниха Русия в хибридни атаки, целящи да дестабилизират Европа, припомня АП, цитирана от БТА.