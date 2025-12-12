Бившият иракски президент Бархам Салех оглавява Върховния комисариат на ООН за бежанците

Бившият иракски президент Бархам Салех, който е от кюрдски произход, е избран за ръководител на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), съобщи Франс прес, позовавайки се на свои източници.

От януари той ще наследи италианеца Филипо Гранди, който прекара десет години начело на базираната в Женева агенция. Салех е предпочетен пред кандидати като кметицата на Париж Ан Идалго и Йеспер Бродин, ръководител на холдинга, контролиращ повечето магазини на "Икеа" (IKEA).

Шестдесет и петгодишният Салех поема ВКБООН в труден момент. През последното десетилетие броят на насилствено разселените хора се удвои, но финансирането за агенциите, подпомагащи бежанците рязко намалява, особено от началото на втория мандат на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва АФП. Заради недостига на средства агенцията бе принудена през тази година да съкрати около 5000 служители, или около 25% от персонала си, пише БТА.

Салех е смятан за умерен политик. Той беше част от временните власти в Ирак, създадени от американското военно командване след свалянето на режима на Саддам Хюсеин през 2003 г. Беше и министър на планирането след първите многопартийни избори в страната през 2005 г., а година по-късно стана вицепремиер. През 2009 г. той се завърна в Ербил, Иракски Кюрдистан, където оглави регионалното правителство до 2011 г. След това Салех заемаше поста президент на Ирак в периода 2018-2022 г.