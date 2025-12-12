Разследване на Би Би Си: 155 хил. руски войници са загинали в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разследване на руската служба на Би Би Си и руската опозиционна медия "Медиазона" е потвърдило смъртта на над 155 хиляди руски военнослужещи в Украйна.

Докладът се основава на данни от открити източници, съобщава БТА.

Авторите на разследването са потвърдили смъртта на 155 368 руски военнослужещи - 50 438 доброволци, 27 578 професионални войници, 19 276 затворници, 16 164 мобилизирани войници и 2834 бойци на частни военни компании. Журналистите не са успели да определят какви точно са били 39 078 от убитите.

Само за последните две седмици - между 28 ноември и 12 декември 2025 г. - в черния списък са били добавени още 3226 имена. Това е станало на фона на ожесточените сражения, които се водят в Източна Украйна, включително но за градовете Покровск и Купянск.

От началото на войната е потвърдена смъртта на 6205 руски офицери, включително 450 подполковници, 125 полковници и 12 генерали.

По региони, най-много убити руски войници има от републиките Башкортостан и Татарстан. Това може да се обясни отчасти с високата активност на местни групи, които събират данни, отбелязва Би Би Си.

Според авторите на проекта реалният брой на убитите от началото на войната преди близо 4 години руски военнослужещи може да е между 239 000 и 345 260.

До момента няма коментар от страна на руските власти.

По принцип двете страни в конфликта рядко дават данни за жертвите, които са дали.