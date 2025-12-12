Пристрастена към корекциите инфлуенсърка е открита мъртва след падане от 9-ия етаж на жилищна сграда в Тайланд.

Тялото на 33-годишната инфлуенсърка и модел Денис Ивон Харвис Гонгора, по-известна онлайн като Mary Magdalene, е намерено на паркинга на комплекса от служители, а полицията е потвърдила самоличността ѝ. Предстои пълна аутопсия, за да бъде изяснена причината за смъртта.

Тя е видяна за последно на празнично парти на 23 ноември. Обявена е изчезнала три дни по-късно. Задържан е бившият ѝ приятел. Малко преди инцидента Mary е публикувала загадъчно видео – финалната сцена от филма The Truman Show, както и своя детска снимка. Тя е променила и името на един от акаунтите си в Instagram на „MaryMagdaleneDied".

Смъртта ѝ предизвика вълна от реакции в социалните медии, брат ѝ Иван сподели емоционален пост, в който написа, че съжалява, че не е прекарал повече време с нея, съобщава Би Ти Ви.

Mary натрупа популярност с екстремните си пластични операции и събра близо половин милион последователи. Освен това имаше култови почитатели заради психеделичните си картини и скулптури. В интервюта тя е споделяла за строго религиозното си възпитание и бунтарските си тийнейджърски години, когато се забърква с наркотици и лоша компания.

Кариерата ѝ преминава през стриптийз клубове и ескорт, преди да монетизира славата си в OnlyFans. През годините тя претърпява десетки операции - от множество корекции на гърди и лице, до опасни и незаконни интервенции по тялото. Някои от тях почти я убиват – спукан имплант ѝ докарва сериозна инфекця.

Тя често споделяше, че операциите са влошили здравословното ѝ състояние - едва не ослепяла след татуиране на очите в синьо и жълто. В последните месеци започнала да покрива горната част на тялото си с черни татуировки.

През 2023 г. признава, че е попаднала в „крайно изтощителен и порочен кръг" от операции, които са ѝ отнели време, пари, здраве и енергия.