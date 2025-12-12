Мерц: Има много нерешени въпроси относно мирните преговори за Украйна

Все още има значителна необходимост от изясняване на редица въпроси в международните усилия за прекратяване на войната в Украйна и за осигуряване на гаранции за сигурността на тази страна, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, предаде ДПА.

„Дискусиите се водят много интензивно тези дни. Опитваме се да включим правителството на САЩ в преговорите, които водим помежду си, както и които водим с украинското правителство и с украинския президент“, каза канцлерът по време на визита в югозападния германски град Хайделберг.

Мерц подчерта, че гаранциите за сигурност за Украйна, които се обсъждат от няколко седмици, се фокусират предимно върху трайното укрепване на украинската армия, за да може страната да се защитава самостоятелно. „Ние сме готови да дадем своя принос за това. Ще е необходимо и участие от страна на САЩ“, заяви Мерц. "Въпросът е как и в какви детайли това ще бъде интегрирано в цялостната концепция и този въпрос остава все още отворен", добави той.

Към момента няма подробности за евентуална среща. „В това отношение все още има много, много отворени въпроси и всички те са предмет на текущите дискусии“, каза германският канцлер, цитирана от БТА.

„Знаем, че без гаранции за сигурността не можем да защитим Украйна в дългосрочен план.“, подчерта Мерц. Той вече предложи да се организира среща в Берлин в началото на следващата седмица след преговорите през уикенда, без да предоставя повече подробности по темата. Говорителят на германското правителство Щефан Майер обясни в Берлин, че в момента процесът по уреждане на срещата е много динамичен.