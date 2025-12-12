ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН: Наводнения грозят 795 000 души без дом в Газа

1828
СНИМКА: Ройтерс

Над стотици хиляди жители на Газа тегне заплахата от наводнения заради проливните валежи, предупреди Международната организация за миграциите (МОМ), цитирана от Ройтерс и БТА. 

Проливни дъждове се изляха в Газа вчера, като наводниха стотици палатки, подслоняващи семейства, разселени от двугодишната война в анклава и причиниха смъртта на бебе.

Около 795 000 души без дом ги грози сега риск от наводнения в районите с ниска надморска височина, в които има камари от развалини на срутени от въздушните удари сгради. Там също сега намират убежище семейства, живеещи по този начин в опасни условия, предупреждава МОМ. Недостатъчното отводняване и почистването на развалините от срутени сгради също повишават риска от избухване на епидемии.

Доставката на материали, които биха позволили укрепването на временните убежища и справянето с наводненията, като например дървесина и шперплат, както и чували с пясък и водни помпи, беше забавено поради текущите ограничения за внос в анклава, съобщи БТА. 

Хуманитарните доставки, включващи водонепромокаеми палатки, термични одеяла и брезенти, не са били достатъчни за справяне със ситуацията, причинена от проливните дъждове, посочва МОМ. "След като вчера бурята достигна сушата, семействата се опитват сега да защитят децата си с всичко, което имат", заяви генералната директорка на МОМ Ейми Поуп.

Израел каза, че спазва задълженията си и обвини хуманитарните агенции, че не са успели да предотвратят кражбите от страна на "Хамас". Групировката отрича да краде доставки за населението.

 

