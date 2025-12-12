ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински дронове удариха две нефтени платформи на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21901738 www.24chasa.bg

Полша задържа 130 мигранти, след като откри тунел под границата с Беларус

2928
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Полските граничари съобщиха, че са открили тунел, използван за незаконно прехвърляне на мигранти от Беларус в Полша, предаде ДПА.

Повече от 130 мигранти са били задържани след откриването на тайния проход, уточни Граничната охрана в изявление днес, като добави, че продължава издирването на още лица.

В изявлението се казва още, че са арестувани двама предполагаеми каналджии - 69-годишен поляк и 49-годишен гражданин на Литва.

Повечето от задържаните мигранти са граждани на Афганистан и Пакистан, но сред тях има и хора от други държави, включително от Индия, Бангладеш и Непал, съобщи БТА. 

Тунелът, дълъг няколко десетки метра и с височина около метър и половина, е имал скрит вход от беларуската страна в гориста местност, а изходът му в Полша се е намирал на около 10 метра от границата. Граничарите съобщиха, че тунелът е бил открит с помощта на специализирано електронно оборудване.

Разследващите са установили, че тунелът вече е бил използван от най-малко 180 души, за да влязат в Полша, а оттам и в Европейския съюз. По данни на Граничната охрана, това е четвъртият тунел под границата между Полша и Беларус, открит от началото на годината.

Полша отправи многократни обвинения към Беларус, че организира насочването на мигранти от кризисни региони към външната граница на Европейския съюз.

Белезници

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)