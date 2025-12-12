Гутериш: Задържането на служители на ООН от хутите в Йемен е неприемливо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антонио Гутериш каза в интервю за саудитската телевизия „Ал Арабия", че задържането на служители на ООН от терористичните милиции хути е неприемливо, потвърждавайки, че неговият приоритет е да ги освободи, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

„Това, на което ставаме очевидци в провинция Хадрамаут, е опасно развитие и ескалация", заяви Гутериш, цитиран от БТА.

Генералният секретар на ООН изрази голямата си благодарност към Саудитска Арабия за дипломацията, водена от кралството, и за усилията му за налагане на мир.

Подкрепяните от Иран хути контролират по-голямата част от Йемен, включително столицата Сана, откакто завзеха властта през 2014-та и в началото на 2015 г.

ООН многократно е отхвърляла обвиненията на хутите, че нейни служители или дейности в Йемен са свързани с шпионаж.