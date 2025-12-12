ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински дронове удариха две нефтени платформи на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21901843 www.24chasa.bg

Гутериш: Задържането на служители на ООН от хутите в Йемен е неприемливо

1588
Ръководителят на ООН Антониу Гутериш Снимка: Eкс/@antonioguterres

Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антонио Гутериш каза в интервю за саудитската телевизия „Ал Арабия", че задържането на служители на ООН от терористичните милиции хути е неприемливо, потвърждавайки, че неговият приоритет е да ги освободи, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

„Това, на което ставаме очевидци в провинция Хадрамаут, е опасно развитие и ескалация", заяви Гутериш, цитиран от БТА. 

Генералният секретар на ООН изрази голямата си благодарност към Саудитска Арабия за дипломацията, водена от кралството, и за усилията му за налагане на мир.

Подкрепяните от Иран хути контролират по-голямата част от Йемен, включително столицата Сана, откакто завзеха властта през 2014-та и в началото на 2015 г.

ООН многократно е отхвърляла обвиненията на хутите, че нейни служители или дейности в Йемен са свързани с шпионаж.

Ръководителят на ООН Антониу Гутериш Снимка: Eкс/@antonioguterres

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)