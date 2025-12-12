ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски ще разговаря с европейски лидери в Берлин в понеделник

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети в понеделник Берлин за разговори с германския канцлер Фридрих Мерц, като по-късно към тях ще се присъединят други европейски лидери и ръководителите на ЕС и НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на германското правителство.

Негов говорител съобщи днес, че Зеленски и Мерц ще обсъдят „състоянието на мирните преговори за Украйна“.

„Същата вечер към разговорите ще се присъединят много европейски лидери, както и председателите на ЕС и НАТО“, се казва още в изявлението.

