Украйна отхвърли твърденията на "Монд": Не сме се съгласявали за буферна зона в Донбас

Кабинетът на президента на Украйна отхвърли информацията, публикувана от френското издание „Монд", че Киев е готов да се съгласи на създаването на така наречената буферна или демилитаризирана зона в Донбас като част от преговорите със САЩ.

Екипът на президента подчерта, че интерпретациите на „Монд" са неточни и решението ще се вземе от най-високото политическо ниво след евентуално обсъждане на различни модели за сигурност.

Това заяви съветникът по комуникациите на президента Дмитро Литвин, съобщава БГНЕС.

Литвин обясни, че главният съветник Михаил Подоляк е казал на френското издание не за съгласието на Украйна, а за теоретичната възможност за обсъждане на различни модели за сигурност. Всичко обаче зависи от подробностите, механизмите за контрол и правните гаранции.

С други думи, Подоляк отбеляза, че всяко решение по такива въпроси може да бъде взето само на най-високо политическо равнище или от народа на Украйна.

„Дали Украйна е съгласна или не, може да се реши само на най-високо политическо ниво или от народа на Украйна, както президентът каза вчера пред журналисти", добави Литвин, цитиран от RBC Ukraine

На 11 декември вестник „Монд" публикува статия, в която се твърди, че Украйна е приела условията за създаване на демилитаризирана зона, при условие че и двете страни изтеглят войските си. Според информацията, тази ключова отстъпка от страна на Украйна в евентуално мирно споразумение е била одобрена и от европейските лидери.

На същия ден президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че е чул всички предложения от американската страна и, чрез тях, фактически и от руската страна, относно територията на Донецка област.

Според него тези подходи не съответстват на интересите на Украйна, но диалогът трябва да продължи и трябва да се търсят адекватни решения.

Президентът обясни, че става въпрос за различни модели на изтегляне на войските — например, симетрично отдалечаване с 5 или 10 километра от двете страни, както и необходимостта от международен мониторинг, както се случва в много конфликти.

„Руснаците искат целия Донбас, но ние очевидно не приемаме това. Американците търсят формат. Те обсъдиха въпроса за свободна икономическа зона. Американците я наричат така, а руснаците – демилитаризирана зона", уточни Зеленски.

Позицията на Украйна е да запази позициите си, т.е. по линията на контакт. Между тези различни позиции тече дискусия и все още нищо не е решено.

Зеленски обаче посочи, че ако се предложи свободна икономическа или демилитаризирана зона, в която могат да присъстват само цивилни лица и полиция, остава въпросът: какво ще попречи на руските сили да напреднат по-нататък или да проникнат под прикритието на цивилни лица?

Президентът подчерта, че това са сериозни въпроси и че няма гаранция, че Украйна ще се съгласи с такива условия. Той заяви, че ако партньорите говорят за компромис, той трябва да бъде справедлив и балансиран и за двете страни.