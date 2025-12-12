В коалиция с 5 държави Тръмп бори монопола на Китай в AI

US лидерът забрани регулациите за изкуствен интелект на щатско ниво

Екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп формира коалиция от няколко страни, която да се конкурира с Китай в сектора на редките минерали и високите технологии, част от който е и изкуственият интелект (ИИ), съобщи “Политико”.

В петък Вашингтон и редица сътрудници се очакваше да подпишат декларацията Pax Silica, чиято основна цел е да се справи с дефицита при

достъпа до редки минерали,

в частност силиция, като по този начин изместят Китай като доминираща сила. Обявените партньори са Сингапур, Австралия, Япония, Южна Корея и Израел, а част от първата среща на върха бяха и представители от Нидерландия, Великобритания, Канада и ОАЕ. Към момента администрацията на Тръмп активно търси да привлече и други страни.

От Белия дом подчертават, че осигуряването на стабилна верига за доставки на силиций е ключово за “модерното производство, полупроводниците и инфраструктурата за ИИ”. Инициативата на САЩ доказва за пореден път, че те разглеждат Китай като монопол, който създава сериозна заплаха заради господството си, когато става дума за световните вериги за доставки. Една от основните причини Пекин реално да затегне износа бяха агресивните тарифни политики на Тръмп върху китайския внос.

Като основен приоритет в Pax Silica може да се разглежда именно ИИ, тъй като Китай инвестира огромни ресурси в този сектор и е много вероятно да се окаже първи и без истинска конкуренция в близките години. “Декларацията проправя пътя за съвместни научноизследователски и производствени дейности, както и за развитие на инфраструктурата с цел да се конкурира с китайската инициатива “Един пояс, един път”, обясни американският зам.-министър на икономиката Джейкъб Хелберт.

По думите му той обясни, че Pax Silica по същество “променя правилата на играта”, тъй като досега “нямаше група, в която да се съберем, за да обсъдим икономиката на ИИ и как да се конкурираме с Китай в тази област”.

Хелберт смята, че “чрез съгласуване на подходите за икономическа сигурност може да се постигне кохезия, която да блокира “Един пояс, един път”. Зам.-министърът твърди, че благодарение на Pax Silica САЩ

няма да дадат на Пекин “да купува

пристанища, големи магистрали, транспортни и логистични коридори”.

Не е тайна, че Тръмп, освен да води търговски войни с Китай, показва и голям интерес към ИИ сектора. Само преди дни той подписа указ, с който забранява на отделните щати да прилагат собствени разпоредби относно ИИ. Целта е вместо това да се създаде “единна национална рамка”. Лидери от Силициевата долина, сред които Сам Алтман от OpenAI, твърдят, че строгите държавни регулации може да задушат иновациите и да влошат конкурентоспособността на САЩ в световната надпревара за ИИ с Китай.

Критици обаче се опасяват, че дерегулацията може да позволи на ИИ компаниите да избегнат отговорност ако продуктите им вредят на потребителите.

