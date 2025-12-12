Управата на Европейския механизъм за стабилност назначи Кириакос Пиеракакис за свой шеф

Управителният съвет на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) назначи Кириакос Пиеракакис за свой председател, считано от днес,12 декември, за срока на мандата му като председател на Еврогрупата, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Управляващият директор на ЕМС Пиер Граменя каза: „Поздравявам Кириакос Пиеракакис за назначаването му за председател на Управителния съвет на ЕМС. Това назначение също така признава колко Гърция се е възстановила от финансовата криза от миналото десетилетие, като ЕМС се гордее, че е бил партньор по този път. Лидерството на г-н Пиеракакис несъмнено ще спомогне за постигане на общата цел за стабилност и просперитет в цялата еврозона.“