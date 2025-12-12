ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински дронове удариха две нефтени платформи на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21902174 www.24chasa.bg

Управата на Европейския механизъм за стабилност назначи Кириакос Пиеракакис за свой шеф

1736
Кириакос Пиеракакис КАДЪР: Екс/@Pierrakakis

Управителният съвет на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) назначи Кириакос Пиеракакис за свой председател, считано от днес,12 декември, за срока на мандата му като председател на Еврогрупата, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Управляващият директор на ЕМС Пиер Граменя каза: „Поздравявам Кириакос Пиеракакис за назначаването му за председател на Управителния съвет на ЕМС. Това назначение също така признава колко Гърция се е възстановила от финансовата криза от миналото десетилетие, като ЕМС се гордее, че е бил партньор по този път. Лидерството на г-н Пиеракакис несъмнено ще спомогне за постигане на общата цел за стабилност и просперитет в цялата еврозона.“

Кириакос Пиеракакис КАДЪР: Екс/@Pierrakakis

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)