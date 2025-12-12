Стачка срещу бюджетните планове на правителството в Италия спря влакове и учебни занятия (Видео)

Национална стачка, свикана днес от най-големия италиански синдикат в знак на протест срещу бюджетните планове на правителството, доведе до сериозни нарушения в транспортните, здравните и образователните услуги в цялата страна, предаде Асошиейтед прес.

Протестът е насочен срещу проектобюджета за 2026 г., предложен от консервативното правителство на премиера Джорджа Мелони, и идва само две седмици след друга общонационална стачка, организирана от по-малки синдикати по същите причини.

Най-силно засегнат беше железопътният транспорт, където има множество отменени влакове и закъснения както по дългите, така и по регионалните линии. В много градове занятията в държавните училища бяха отменени, тъй като липсата на обществен транспорт възпрепятстваше придвижването на ученици и преподаватели.

В изявление Общата италианска конфедерация на труда (CGIL) изброи мотивите за стачката, сред които настояване за по-големи инвестиции в здравеопазване, образование и правото на жилище, както и мерки за подобряване на безопасността на работното място. Генералният секретар на конфедерацията на труда Маурицио Ландини, който оглави митинг във Флоренция, определи бюджета като „несправедлив, погрешен и опасен“. По думите му най-спешният социален въпрос са ниските заплати, а предложените от правителството мерки не решават този проблем, съобщи БТА.

Десетки хиляди работници излязоха по улиците в подкрепа на стачката, като прояви се проведоха от северните до южните райони на страната.

След обявяването на протеста миналия месец Мелони и министърът на транспорта Матео Салвини осмяха избора на петък за ден на стачката, намеквайки, че това е претекст за удължен уикенд. Те защитиха проектобюджета, като подчертаха, че той намалява данъчния натиск и предвижда повече финансова подкрепа за семействата.

Националната стачка в Италия се провежда само ден след мащабна стачка в Португалия, организирана от двата основни синдиката в страната, която сериозно наруши транспортните разписания и доведе до отменени медицински прегледи и учебни занятия. Двете организации, представляващи близо един милион португалски работници, заявиха, че това може да се окаже най-голямото прекратяване на работа в страната от над десетелетие.