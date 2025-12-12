Символът за "мечка" е избран за йероглиф на 2025 година в Япония (Видео)

Йероглифът (канжи), който се произнася „кума“ и означава „мечка“, беше избран за йероглиф на 2025 г. Това е резултатът от традиционната годишна класация на йероглифите, най-добре отразяващи социалното настроение в страната, предаде Синхуа, като цитира Japan Kanji Aptitude Testing Foundation (JKATF). Организацията, със седалище в Киото, се грижи за популяризиране и изследване на японската писменост.

Според организацията йероглифът, означаващ „мечка", е спечелил най-много гласове в традиционното гласуване, в което всички японци са имали възможност да изпращат предложенията си чрез пощенски картички, да ги оставят на място в книжарниците в цялата страна или да ги изпратят онлайн.

На церемония по обявяването на йероглифа на 2025 г. той беше изписан с огромна калиграфска четка върху лист традиционна ръчно изработена японска хартия с дължина 1,5 метра и широчина 1,3 м. Изписа го Сейхан Мори - главен будистки свещеник от прочутия храм Кийомидзу-дера в Киото, който е обект от Световното културно наследство, съобщи БТА.

От общо 189 122 подадени гласа в проучването, йероглифът за „мечка“ получи 23 346 гласа, като се конкурираше с „ориз“, който събра 23 166 гласа заради високите цени на зърнената култура.

През тази година мечки бяха забелязани на различни места в Япония, което доведе до рекорден брой човешки жертви и наранявания. Видеа с мечки, разхождащи се край супермаркети, училищни дворове и откъсващи райски ябълки от задните дворове на предградията, станаха популярни в социалните мрежи в Япония.

Към 4 декември смъртните случаи, причинени от мечки, са 13, в сравнение с шест през 2024 г., а 235 души в 21 префектури са ранени от животните според данни на обществената телевизия NHK, цитирани от Синхуа.

Всяка година през декември чрез гласуване се избира канжи, който отразява социалния климат на годината, а обявяването става в храма Кийомидзу-дера. През миналата година най-много гласове получи йероглифът за „злато“.