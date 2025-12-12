ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВнР подкрепи Германия: Хибридните действия на Русия са неприемливи

Кибератака Снимка: pixabay

Министерството на външните работи (МВнР) изразява пълната си подкрепа и солидарност с позицията на Германия, която обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния трафик. Това посочиха от министерството в публикация в платформата Екс.

"Хибридните действия на Русия, включително неотдавнашните кибератаки и координираните усилия за дезинформация, са неприемливи, съобщиха от външното министерство и добавиха, че България остава единна с партньорите си в борбата срещу тези заплахи.", пише в публикацията.

Днес Германия обвини Русия в извършване на кибератака срещу германската система за контрол на въздушния трафик и в организиране на кампания за дестабилизация по време на парламентарните избори, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, като уточниха, че руският посланик в Берлин е бил извикан във Външното министерство във връзка с тези обвинения.

