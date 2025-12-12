Изтекъл документ: САЩ вади от ЕС четири държави (Обзор)

Вашингтон отрече достоверността на документа, представен като вариант на стратегията за национална сигурност

Изтекъл файл на американската стратегия за национална сигурност разкри таен план на президента Доналд Тръмп за ликвидирането на Европейския съюз. Според него Белият дом планира да извади от блока четири държави, които са идеологически близки до политическите интереси на настоящата републиканска администрация. От документа, разпространен от британските издания “Таймс” и “Телеграф”, става ясно, че въпросните страни са Австрия, Италия, Унгария и Полша. От кабинета на Тръмп определиха информацията като фалшива.

Разкритието идва само седмица след като Вашингтон публикува официалната си стратегия за национална сигурност. В нея американците отправиха безпрецедентни критики към лидерите на европейските държави и предупредиха за цивилизационна гибел на Стария континент, породена от неконтролируемата миграция на чужденци.

“Президентът Тръмп е прозрачен и е подписал стратегия за национална сигурност, която ясно насочва правителството на САЩ да прилага установените си принципи и приоритети”, настоя заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели.

По-нататък в изтеклия файл се казва, че САЩ трябва да осигурят подкрепа на политически партии, движения и културни дейци, които изповядват идеите за суверенитет на националните държави и възстановяване или връщане към традиционния европейски начин на живот, като същевременно са лоялни само на Вашингтон. Конкретни политически групи не са посочени, но се предполага, че част от тях са “Национален сбор” на Марин льо Пен във Франция, “Вокс” в Испания, “Реформирай Обединеното кралство” във Великобритания, “Алтернатива за Германия” в Германия и “Италиански братя” в Италия, пише британският “Телеграф”.

Независимо дали е реален, или не, планът, изглежда, е в съответствие с политиката на САЩ в региона, където Тръмп поддържа приятелски отношения с националноконсервативни лидери като унгарския министър-председател Виктор Орбан и италианската премиерка Джорджа Мелони.

Изтеклият документ излезе ден след като републиканецът разкритикува европейските политици като “слаби” , защото не са могли да спрат войната в Украйна. В същото време той си навлече неодобрението на първия американски папа Лъв XIV, който във вторник го обвини, че се опитва да разбие съюза между САЩ и Европа.

