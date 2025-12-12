Публикуваха снимка на Тръмп с 6 жени от имение на Епстийн, принц Андрю и Клинтън също са там

Демократи от Камарата на представителите в САЩ публикуваха снимки от имот на Джефри Епстийн, на които се виждат американският президент Доналд Тръмп, Бил Клинтън и бившият британски принц Андрю, предаде Асошиейтед прес.

Изображенията бяха публикувани без контекст и сред тях има черно-бяла снимка на Тръмп заедно с шест жени, чиито лица са закрити.

Публикуваните 19 снимки от конгресмени демократи, които членуват в Комисията за надзор, са малка част от общо над 95 000 снимки, които са получили от имота на Епстийн, който почина през 2019 г. в затворническа килия в Ню Йорк по време на разследване срещу него по обвинения за сводничество.

Снимките са отделни от деловите материали, които Министерството на правосъдието вече е задължено да публикува.

Няколко от снимките вече са се виждали в публичното пространство. Демократите обещаха да продължат да публикуват снимки през следващите дни и седмици, като целят да оказват натиск върху Тръмп заради предишното нежелание на администрацията му да публикува документи по разследването на Епстийн.

"Време е да се сложи край на това прикритие от страна на Белия дом и да има справедливост за потърпевшите от действията на Джефри Епстийн и неговия кръг от влиятелни личности", каза в изявление Робърт Гарсия, високопоставен демократ в Комисията за надзор.

Белият дом за момента не е отговорил на искането за коментар на снимките, съобщава БТА.

Тръмп, който бе близък приятел на Епстийн, заяви, че е спрял контакта с него много преди срещу Епстийн да бъдат повдигнати обвинения. Клинтън също заяви, че контактите му с Епстийн не са били съществени, като призна, че е пътувал с частния му самолет, но чрез говорител заяви, че не е знаел за престъпленията на покойния финансист. Клинтън никога не е бил обвиняван от жертви на Епстийн.

Принц Андрю загуби кралските си титли и привилегии тази година след нови разкрития за връзките му с Епстийн, въпреки че отрича неправомерни действия.