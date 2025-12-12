"Франс прес": Американският план предвижда Украйна в ЕС през януари 2027 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Присъединяване на Украйна към Европейския съюз още през януари 2027 г. предвижда американският план за прекратяване на конфликта в тази страна. Това заяви за Франс прес високопоставен представител.

Това фигурирало в последната версия на американския план, който откакто беше представен, претърпя няколко модификации.

"Това е формулирано там", заяви представителят, но добави, че темата е предмет на преговори и че американците подкрепят идеята за присъединяване още от 2027 г.

Влизането на Украйна в ЕС след малко повече от една година изглежда малко вероятно предвид евентуални възражения, които биха дошли от някои страни членки на блока, като например Унгария, която е в обтегнати отношения с Украйна, отбелязват Франс прес БТА.

По-рано днес и Русия обяви, че може да не се съгласи с поредната промяна на американския план.